В Первоуральске двух девятиклассниц увезли из школы на скорой

Днём 6 мая из средней общеобразовательной школы № 15 Первоуральска на скорой увезли двух учениц девятого класса, со ссылкой на администрацию школы пишет E1.ru.

«Это обычная штатная ситуация, заболеть может любой. Никакого криминала тут нет. Причина, по которой девочкам стало плохо, нам не известна. Мы просто заметили, что им не очень хорошо, и вызвали скорую. Мы сделали всё, что положено по инструкции, позвонили родителям, в скорую и отправили в больницу», — сказала директор школы Юлия Кириллова.

Причину, по которой девочки резко почувствовали себя плохо, в школе не уточнили. Одноклассницы школьниц рассказали, что девочкам стало плохо из-за наркотических веществ: по словам одних, они решили попробовать гашиш, по словам других — «химку» (одна из форм марихуаны).

«Всё произошло после второго урока первой смены. Девочки вышли на улицу покурить то ли гашиш, то ли какой-то табак. Кто-то говорит, что это была "химка". В общем, какую-то смесь. Им стало плохо, они прибежали в школу, зашли в туалет. Вскоре их забрали на скорой. Для нашей школы это редкость. Я знаю, что некоторые мальчики из другого девятого класса тоже курят, но плохо стало только девочкам», — рассказала одна из учениц, ставшая свидетелем происшествия.

Примерно в то же время помощь медиков понадобилась учителю физкультуры: у мужчины случился приступ, по предварительной информации, педагог перенёс инсульт. Однако в школе уверяют, что эти случаи не связаны между собой.