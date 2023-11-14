В первом чтении принят проект бюджета Свердловской области на 2024 год. Прогноз его доходов составляет 407,6 млрд рублей 

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области в первом чтении приняли проект бюджета региона. В документе отражены задачи бюджетной и налоговой политики, обозначенные губернатором Евгением Куйвашевым.

«Стабильная экономическая ситуация в Свердловской области позволяет нам прогнозировать рост доходов областного бюджета, а также уверенно планировать расходную часть. Средств в бюджете достаточно как на социальную поддержку жителей региона, так и на бюджетные инвестиции в строительство и реконструкцию социальных объектов, ремонт дорог и многие другие задачи, повышающие качество жизни в регионе», — отметил министр финансов регионального кабмина Александр Старков.

Прогноз доходов областного бюджета на 2024 год составляет 407,6 млрд рублей, что на 15% выше запланированного. Расходы планируются в сумме 423 млрд рублей с ростом на 13,1%. В 2024 году плановый дефицит составит 15,4 млрд рублей со снижением к 2025 году.

Бюджет сохраняет социальную направленность, в структуре расходов 62,1%, а это 262,7 млрд рублей, составляют расходы на социальную сферу. В том числе: 117 млрд рублей — на образование, 96,2 млрд — на социальную политику, 39,8 млрд рублей — на здравоохранение, 5,3 млрд рублей — на физическую культуру и спорт, 4,4 млрд рублей — на культуру.

По сравнению с прошлым годом вырастут расходы на образование (на 16,8 млрд рублей), здравоохранение (на 4,4 млрд рублей), социальную политику (на 2,2 млрд рублей), культуру (на 0,4 млрд рублей).