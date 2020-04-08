В Пермском крае умер третий человек с коронавирусом

В Перми утром 8 апреля скончался мужчина с положительным тестом на коронавирус, сообщает региональный оперативный штаб.

«Сегодня утром скончался 69-летний пациент с подтверждённым диагнозом "коронавирусная инфекция"», — сообщает официальный телеграм-канал «Стоп коронавирус. Пермь».

Отмечается, что у мужчины были тяжёлые сопутствующие заболевания: сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца. Это уже третья смерть от COVID-19 в Пермском крае.

Всего в регионе коронавирус подтверждён у 32 человек, в результате болезни три человека скончались, шесть — выздоровели. Со 2 апреля в Пермском крае действует режим самоизоляции — жителям запрещено выходить из дома без крайней необходимости.

В России на сегодня зафиксировано 7497 заболевших коронавирусом. 494 пациента выздоровели, 58 человек умерли.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».