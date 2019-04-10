В Перми больше сотни детей отравились в школьной столовой

Городская администрация Перми решила расторгнуть договор с поставщиком питания в школу № 107 после того, как 10 апреля в школьной столовой отравились 137 из 606 учащихся, со ссылкой на пресс-службу мэрии пишет Ura.ru.

«В школе № 107 отсутствовали на уроках по причине плохого самочувствия 137 человек. <…> 5 школьников госпитализированы, за их состоянием здоровья следят медики, остальные находятся дома», — сообщили в администрации города.

В мэрии добавили, что причины заболевания детей выясняют специалисты МЧС, управления Роспотребнадзора и эпидемиологи. По заявлению администрации мэр Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Людмиле Гаджиевой расторгнуть договор с ИП Собяниной, которая занимается организацией питания в данной школе. Гаджиева также назначена куратором по питанию в учреждении, пока не будет избран новый поставщик.