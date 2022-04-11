В ОП № 17 Нижнего Тагила уголовник пытался свести счёты с жизнью, чтобы не попасть за решётку

9 апреля в отделе полиции № 17 в Нижнем Тагиле 47-летний ранее судимый местный житель попытался покончить с собой, сообщает E1.RU. Прибывшие на место врачи скорой оказали пострадавшему первую помощь, госпитализация ему не понадобилась.

Мужчина был задержан на улице Окунева в состоянии алкогольного опьянения и доставлен в дежурную часть для составления административного протокола. В участке выяснилось, что мужчина ранее уже девять раз привлекался к уголовной ответственности.

«В момент составления документов злоумышленник предпринял попытку устроить шоу, чтобы избежать содержания под стражей. Словно профессиональный вор, он достал изо рта лезвие и два раза нанёс себе удары в область запястья. При этом он прекрасно понимал, что рядом находятся полицейские, которые незамедлительно окажут ему необходимую помощь и вызовут неотложку. Что, собственно, и произошло. Госпитализация ему не потребовалась. Прибывшие врачи перебинтовали пациента и убыли на следующую заявку. Суд с доводами материалов сотрудников ОП № 17 согласился и оштрафовал задержанного», — рассказал E1.RU начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Мужчине не удалось избежать суда, и он был привлечён к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

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