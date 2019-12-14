В Омске отчим в воспитательных целях ставил восьмилетнего пасынка коленями на гречку, из-за чего крупа вросла ребёнку в кожу

В Омске врачи прооперировали восьмилетнего мальчика, которому в кожу вросла гречневая крупа. Оказалось, что причиной этого были пытки отчима ребёнка — он ставил пасынка коленями на гречку, и заставлял стоять на крупе по девять часов. В один из дней мальчику удалось выбраться из дома и обратиться за помощью к соседу, который и вызвал правоохранительные органы.

В настоящее время возбуждены уголовные дела в отношении 35-летнего отчима-садиста Сергея Казакова и его 27-летней сожительницы, матери истязаемого ребёнка. Им вменяется истязание, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Как рассказали в областном СУ СКР, с апреля по май этого года Казаков не менее шести раз ставил ребёнка на гречку за любую провинность, включал запись видео, чтобы контролировать ситуацию и уходил. Впоследствии видео с издевательствами нашли следователи, изъявшие компьютер.

Сейчас мужчина находится под стражей, женщина — под подпиской о невыезде. Им грозит до семи лет лишения свободы. Ребёнку была проведена операция по удалению гречки из колен.

«Ему была проведена операция детским хирургом по ревизии ран, то есть удалению струпьев гречки. Данная операция проходила под наркозом, то есть снимались участки кожи на коленях», — сообщил телеканалу «Антенна-7» сотрудник регионального управления СК Егор Мироненко.

Также в ходе следствия выяснилось, что мальчика продолжительное время не кормили.