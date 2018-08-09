В офис «Открытой России» в Москве пришли силовики

В московский офис движения «Открытая Россия» на улице 1905 года пришли сотрудники Следственного комитета. Об этом «Дождю» сообщила пресс-секретарь движения Наталья Грязневич. По её словам, в офис пытается прорваться толпа людей, предположительно оперативников. Грязневич предположила, что правоохранители пришли в офис, чтобы провести обыски.

Межрегиональная общественная организация «Открытая Россия» была учреждена в 2001 году группой лиц, в основном акционерами нефтяной компании ЮКОС. Председателем правления стал глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. В сентябре 2014 года, после освобождения из колонии, Ходорковский объявил о реанимации проекта. В апреле 2017 года Генпрокуратура признала «нежелательными организациями» связанные с Михаилом Ходорковским британские структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Представители российского движения «Открытая Россия» заявили, что оно не связано с британскими НКО и не получает иностранного финансирования. Генпрокуратура пообещала, что признание британской организации «Открытая Россия» «нежелательной» не отразится на работе российского движения. Несмотря на это, вскоре в России были заблокированы сайты «Открытой России» и «МБХ-Медиа», а активистов несколько раз штрафовали за участие в деятельности «нежелательной организации».