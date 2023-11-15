В обрабатывающем секторе Свердловской области отмечен рост производства на 15%

В Свердловской области отмечен рост производства в обрабатывающем секторе более чем на 15%. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев в ходе своего выступления перед депутатами Законодательного собрания, в котором он обозначил основные приоритеты бюджетной и налоговой политики региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

«В текущем году основные социально-экономические показатели демонстрируют положительную динамику. Так, по итогам 9 месяцев промышленное производство в целом выросло на 12%, в том числе в обрабатывающем секторе — более чем на 15%. Предприятия набрали хороший темп работы и обеспечены заказами», — отметил губернатор.

Он подчеркнул также, что на высоком уровне остаются темпы роста инвестиций: за полгода привлечено порядка 240 млрд рублей, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.