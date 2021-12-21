В Новоуральске учительница дала пощёчину первокласснику. Прокуратура проводит проверку

В школе № 49 Новоуральска классный руководитель ударила семилетнего ученика, который ответил ей матом на замечание. Как сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области, представители ведомства изучают обстоятельства, предшествующие конфликту.

Инцидент произошёл 9 декабря. Как рассказал изданию начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ребёнок воспитывается в полной семье, но его поведение тревожит родителей.

«Мама школьника в декабре уже дважды приходила в ПДН для того, чтобы повлиять на сына. В первый раз она приходила одна, а во второй — с ребёнком. Диалог сотрудника полиции и ребёнка в присутствии мамы возымел действие, но ровно через неделю он вновь стал участником конфликтной ситуации», — рассказывает полковник Горелых.

По его словам, конфликт первоклассника и учительницы произошёл после того, как она увидела, что мальчик со своими друзьями в туалете бросает мокрую туалетную бумагу в стены.

«Когда учительница за ним пришла, он произнёс в отношении неё такой оборот, что женщина с многолетним стажем в некотором роде была даже шокирована, что, вероятнее всего, и послужило причиной шлепка. Сейчас в этой ситуации разбираются сотрудники полиции территориального ОВД. Преподаватель уже опрошена. Не исключено, что в отношении законных представителей парня может быть заведено административное производство по факту ненадлежащего воспитания собственного ребёнка, а в отношении учительницы — за побои. Разбирательство продолжается», — добавил Горелых.

Несколько дней назад похожий инцидент произошёл в школе № 2 Берёзовского. Ученики шестого класса сняли на видео, как педагог дала пощёчину их однокласснику. Запись выложили в социальные сети. Со слов одноклассников, мальчик на уроке пользовался телефоном и не сдал тетрадь, когда учительница попросила. Один из учеников утверждает, что мальчик потребовал у учительницы отдать тетрадь и при этом выругался матом. Прокуратура и полиция начали проверку.