В Новоуральске осудят местного жителя, выбросившего своего друга в окно 4-го этажа

07.04.2021 12:41
Прокуратура ЗАТО Новоуральск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя, который спьяну выбросил в окно приятеля, пишет ЕАН.
По версии следствия, вечером 6 февраля 2021 года обвиняемый и его друг выпивали в квартире дома на улице Промышленной. Между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой хозяин квартиры выбросил собутыльника в окно.
«Мужчина 1967 г. р. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал в полном объёме. За совершение указанного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.