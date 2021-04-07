В Новоуральске осудят местного жителя, выбросившего своего друга в окно 4-го этажа

Прокуратура ЗАТО Новоуральск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя, который спьяну выбросил в окно приятеля, пишет ЕАН.

По версии следствия, вечером 6 февраля 2021 года обвиняемый и его друг выпивали в квартире дома на улице Промышленной. Между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой хозяин квартиры выбросил собутыльника в окно.