В Новосибирске уволили начальницу службы участковых, которая требовала выполнять план по штрафам за нарушение изоляции 

Начальницу службы участковых Новосибирска Елену Устинову, которая требовала выполнять план по штрафам за нарушение изоляции, уволили, со ссылкой на письмо ведомства пишет «Омбудсмен полиции».

По итогам проверки МВД подтвердилось, что Устинова требовала от подчинённых «достижения количественных результатов оперативно-служебной деятельности». За это начальницу участковых уволили, а её руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности, какой именно — не уточняется.

Напомним, 21 апреля паблик «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте» опубликовал аудиозаписи, на которых начальница участковых Новосибирска требует от подчинённых выполнять план по протоколам за нарушение самоизоляции.

«Оформляем всех поголовно: площадь Ленина, парки, скверы, кроме женщин с колясками и стариков. С 16 лет оформляем всех поголовно, чтобы протоколы у нас были сегодня, и достаточно хорошее количество», — говорит женщина на аудиозаписи.

Через три дня руководитель ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов написал рапорт об увольнении; ведомство попросило не связывать это с проверкой, которую начали после публикации в интернете аудиозаписей.

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Фото: «Сиб.фм»