В Новосибирске пенсионерка подарила министру мыло и верёвку в ответ на мизерную прибавку к пенсии (ВИДЕО)

Пенсионерка из Новосибирска передала министру труда и социального развития региона Ярославу Фролову мыло и верёвку, обращение женщины опубликовано на странице правозащитной организации «Гражданский патруль» в социальной сети «ВКонтакте».

Этот подарочный набор обошёлся пенсионерке в 89 рублей — именно на такую сумму в Новосибирской области планируют увеличить прожиточный минимум для пенсионеров.

«Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 рублей от министра! Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму прибавки», — сказала женщина.

Кроме верёвки и мыла, на 89 рублей она смогла купить пачку соли и спички.

По информации издания «Тайга.инфо», на проходной министерства отказались принять подарок, но пенсионерке удалось его передать через сотрудника ведомства.

15 октября новосибирские власти одобрили законопроект о прожиточном минимуме для пенсионеров на 2019 год сразу в двух чтениях, сумма в 89 рублей была установлена министром Ярославом Фроловым.

На прошлой неделе министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Местный депутат предложил чиновнице попробовать самой прожить месяц на эту сумму, но она отказалась, уточнив, что это «будет ей не по статусу». После этого её отправили в отставку.