В Новосибирске будут судить жителя Нижнего Тагила, убившего из пневматического пистолета мужчину

Прокуратура Первомайского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летнего жителя Нижнего Тагила, который застрелил из пневматического пистолета 40-летнего мужчину. Об этом сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Новосибирска.

По версии следствия, злоумышленник, находясь в октябре этого года в Новосибирске, в Первомайском районе подкараулил местного жителя у дома, а затем трижды выстрелил в свою жертву из доработанного пневматического пистолета МР-654К с близкого расстояния. Одна из пуль попала в голову, из-за чего мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. После совершения убийства тагильчанин скрылся, пистолет спрятал, а одежду выбросил. Выйти на след подозреваемого удалось благодаря камерам наблюдения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), а также ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.