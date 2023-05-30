В Нижний Тагил впервые приедет главная награда Молодёжной хоккейной лиги — Кубок Харламова

В начале июня в Нижний Тагил впервые приедет главный приз МХЛ — Кубок Харламова. Трофей в родной город привезёт игрок нижегородской «Чайки» Василий Атанасов. Как сообщает ИА «Все новости», 7 июня кубок выставят в хоккейном клубе «Мечта» (Лебяжинская, 15), 8 июня сфотографироваться с наградой можно будет в ДК НТМК, а 9 июня — в ДЛС им. Сотникова на Вагонке. Все мероприятия запланированы с 17 до 18 часов.

«Приглашаем спортивные школы, спортивные команды, всех, кто болеет за хоккей. Будет сам Василий Атанасов, а также трофей команды. С хоккеистом можно будет пообщаться, сфотографироваться. Василий — парень простой, не капризный, в автографе не откажет. Для детей эта встреча — прикосновение к космосу, показатель того, что любой может добиться успехов. У многих срабатывает щелчок, что если у других получилось, то и у меня получится, если тренироваться», — говорят организаторы.

Василий Атанасов родился в Нижнем Тагиле в 2002 году, здесь же он встал на коньки под чутким руководством своего отца-тренера. Позже игрок перебрался в Санкт-Петербург, где 8 лет выступал в системе «Динамо», затем переехал в Ханты-Мансийск. В составе «Мамонтов Югры» Василий быстро вышел на лидирующие позиции и начал демонстрировать бомбардирские навыки. В 169 матчах МХЛ он набрал 126 (67+59) очков.

Из системы «Югры» нападающий переехал в Нижний Новгород, где быстро влился в основной состав «Торпедо».