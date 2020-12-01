В Нижний Тагил прибыли 4 рельсобуса «Орлан» 

Свердловская железная дорога получила четыре рельсовых автобуса «Орлан». Внешне они напоминают электричку, но при этом работают на дизельном топливе. Курсировать такие рельсобусы будут по участкам, которые ещё не оборудовали электрической тягой. Базироваться уральские «Орланы» будут в депо станции Нижний Тагил об этом сообщают ИА «Все новости».

Один трёхвагонный и три двухвагонных состава (на 220 и 120 мест) сейчас проходят обслуживание и обкатку, чтобы в 2021 году начать эксплуатацию.

«Пока определены три направления: Екатеринбург — Верхний Уфалей (в сторону Челябинска), Екатеринбург – Егоршино (в сторону Алапаевска) и Тюмень — Тобольск, где серьёзный пассажиропоток, поэтому будем пробовать этот поезд там», — рассказал замначальника Свердловской железной дороги по территориальному управлению Геннадий Маренков ИА «Все новости».

Один из вагонов оборудован для людей с ограниченными возможностями. Для маломобильных людей в одном из вагонов есть лифт, который выдерживает до 300 килограммов. В салоне предусмотрены места, где можно закрепить кресло, не мешая остальным пассажирам. Уборные тоже приспособлены под нужды пассажиров с ограниченными способностями.

Также в салоне и кабине машиниста есть кондиционеры с системой обеззараживания воздуха. Климатическая установка поддерживает комфортную температуру и фильтрует воздух, а лампы не позволяют бактериям попасть внутрь.

Максимальная скорость поезда 120 километров в час.

В 2021-ом на Свердловской железной дороге ждут поступления ещё четырёх «Орланов», уже для курсирования из Нижнего Тагила в Алапаевск, Серов, Ивдель.