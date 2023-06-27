В Нижний Тагил поступило 40 тысяч монет серии «Города трудовой доблести» с изображением памятника «Рабочий и танкист»

В Нижний Тагил поступило 40 тысяч памятных монет номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести» с изображением памятника «Рабочий и танкист». Об этом сообщил в своём telegram-канале мэр города Владислав Пинаев.

Тираж монеты составил 1 млн штук. Обменять обычную десятирублёвку на памятную монету можно в Сбере, банке «Открытие» и «Альфа-Банке».

Ранее банк России выпустил в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести». В обороте появились монеты с изображением четырёх городов: Нижнего Тагила, Новосибирска, Новокузнецка и Нижнего Новгорода. Оборотную сторону каждой монеты украшает памятник, либо фрагмент памятника или монумента, установленного в городе трудовой доблести. Так, на монете, посвящённой Нижнему Тагилу, представлено рельефное изображение памятника «Рабочий и танкист», который находится на площади Славы. Памятник изображает неразрывную связь фронта и тыла и подчёркивает неоценимый вклад металлургов Урала в победу в Великой Отечественной войне.

Напомним, Центробанк РФ подарил городу уникальную серебряную монету, выпущенную специально к 300-летию Нижнего Тагила. Тираж серебряной монеты составил 3 тысячи экземпляров, и одна из них находится в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал».