Банк России выпустил в обращение 10-рублёвые монеты серии «Города трудовой доблести» с изображением Нижнего Тагила

Банк России выпустил в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести». В обороте появятся монеты с изображением четырёх городов: Нижнего Тагила, Новосибирска, Новокузнецка и Нижнего Новгорода. Тираж каждой памятной монеты составляет 1 млн копий, сообщает пресс-служба Банка России.

Оборотную сторону каждой монеты украшает памятник либо фрагмент памятника или монумента, установленного в городе трудовой доблести. Так, на монете, посвящённой Нижнему Тагилу, представлено рельефное изображение памятника «Рабочий и танкист», который находится на площади Славы. Памятник изображает неразрывную связь фронта и тыла и подчёркивает неоценимый вклад металлургов Урала в победу в Великой Отечественной войне.

Ранее Центробанк РФ подарил городу уникальную серебряную монету, выпущенную специально к 300-летию Нижнего Тагила. Тираж серебряной монеты составил 3 тысячи экземпляров, и одна из них находится в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал».