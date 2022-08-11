Нижнему Тагилу подарили уникальную серебряную монету, выпущенную к 300-летию города

Сегодня, накануне празднования Дня города, Нижнему Тагилу подарили уникальную серебряную трёхрублёвую монету, выпущенную Центробанком. Храниться она будет в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал». Тираж серебряной монеты составил 3 тысячи экземпляров, а это значит, что нумизматы устроят за ней настоящую охоту.

Виды города, которые изображены на серебряной монете, хорошо знакомы тагильчанам: Лисья гора со сторожевой башней, музей-завод и здание музея-заповедника «Горнозаводской Урал» на улице Ленина. Изготовил трёхрублёвку Санкт-Петербургский монетный двор по эскизам известных скульпторов и художников организации.

Её и ещё одну серебряную монету «Паровоз Черепановых», которая была выпущена в прошлом году, администрация города будет дарить выдающимся тагильчанам в дни празднования юбилея Нижнего Тагила. Представители Центробанка рассказали, что в 2023-м планируют выпуск монеты из простых сплавов номиналом 10 рублей в серии «Города трудовой доблести».

Сейчас коллекция монет музея-заповедника насчитывает около 10 тысяч единиц хранения. С годами мемориальная ценность монеты к 300-летию Нижнего Тагила будет только возрастать, отметила главный хранитель музея-заповедника Елена Сметанина.

Отметим, сейчас на некоторых сайтах уже можно найти юбилейную трёхрублёвку с изображением Нижнего Тагила. Её стоимость оценивают в 6900 рублей, однако представители Центробанка говорят, что цена может варьироваться в зависимости от спроса и курса других валют. В ближайшее время монеты должны появиться в крупных банках города.

Увидеть монету можно до конца года в музее-заповеднике на выставке «Нижний Тагил в масштабных проектах страны» (0+). Потом она будет храниться в спецхране вместе с другими монетами нумизматической коллекции музея.