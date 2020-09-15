В Нижний Тагил поступила первая партия новой вакцины против гриппа

В Нижний Тагил поступила первая партия вакцины от сезонного гриппа. Об этом сегодня на заседании регионального оперштаба рассказал главный санврач города Юрий Бармин. Он отметил, что более 10 тысяч доз — это препарат «Совигрипп» для детей, а порядка 19 тысяч доз — «Флю-М» для взрослых, с которым тагильчане ещё не знакомы.

«С ней тагильчане ещё не знакомы. Это новая и эффективная разработка Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Она содержит инактивированный вирус трёх наиболее актуальных для этого сезона штаммов гриппа типа А1, А3 и В. Жители ещё не имеют достаточного иммунитета к ним, и своевременная иммунизация поможет повысить сопротивляемость организма», — отметил он.

Плановые показатели иммунизации населения в текущем году составляют 65% жителей города. Это порядка 220 тысяч человек. 160 из них получат бесплатную вакцину за счёт средств федерального бюджета. В первую очередь это тагильчане старше 60 лет, люди с хроническими патологиями, профессиональные группы риска — медики, работники образовательных учреждений, коммунальной и транспортной сферы, а также призывники, студенты, дети с 6 месяцев до 18 лет. Кроме того, будут привиты около 60 тысяч тагильчан, трудящихся в сфере торговли и общепита, сотрудники промпредприятий.

Во время оперштаба мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев также отметил, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в Нижнем Тагиле остаётся в целом благополучной и данные не превышают среднемноголетнего уровня. По итогам прошедшей недели зарегистрировано 848 случаев ОРВИ, что больше на 18%, чем на предыдущей неделе. Из-за роста простудных заболеваний временно приостановлена образовательная деятельность в десяти классах в семи школах и в четырёх группах в четырёх детских садах, где превышен 20%-ный допустимый порог заболеваемости ОРВИ. Также в шести школах Нижнего Тагила выявлены заболевшие коронавирусной инфекцией. Лабораторно подтверждённых случаев гриппа не выявлено.