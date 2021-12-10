В Нижний Тагил на выходные придут морозы и гололедица. ГИБДД напоминает правила дорожной безопасности

В выходные свердловские синоптики прогнозируют местами по области снег и гололедицу. В ГИБДД рекомендуют автомобилистам быть особенно внимательными на дорогах в подобных погодных условиях. Важно соблюдать дистанцию и помнить про боковой интервал между машинами. В непогоду рекомендуется максимально снизить скорость движения для возможности избежать ДТП.

Пешеходов, прежде чем переходить дорогу, просят убедиться, что водитель автомобиля их видит и пропускает. Если тротуаров нет, то пешеход должен двигаться по краю обочины по освещённым участкам дороги и только навстречу транспорту. Зимой лучше отдавать предпочтение одежде светлых тонов, также немаловажными являются световозвращающие элементы. Сотрудники ГИБДД напоминают, что в гололедицу тормозной путь автомобиля значительно увеличивается.