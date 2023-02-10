В Нижний Тагил на «Лыжню России» приедут Сергей Чепиков, Антон Шипулин и Зинаида Амосова

В эту субботу в Нижнем Тагиле на территории спортшколы «Аист» состоится главный старт Всероссийской массовой гонки «Лыжня России — 2023» (6+) в Свердловской области. В нём примут участие биатлонист и лыжник, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков, чемпион мира биатлонист Антон Шипулин, чемпионка Олимпийских игр лыжница Зинаида Амосова и другие именитые спортсмены. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, распоряжение о подготовке и проведении «Лыжни России» подписал губернатор Евгений Куйвашев.

«Я поеду не в забеге профессионалов, а в массовой гонке. Хочу получить удовольствие от праздника, расслабиться, насладиться красивой уральской природой и общением с уральцами. У меня будет ещё одна ответственная миссия — я вручу знаки ГТО почётным гостям “Лыжни России”», — сказал Сергей Чепиков.

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт отметил, что подготовка к лыжне проходит организованно: готовятся трассы, культурные программы, подготавливаются сувениры.

«“Лыжня России” будет организована во всех 78 муниципалитетах Свердловской области, а главный старт пройдёт в Нижнем Тагиле. Мы планируем, что здесь примут участие не менее трёхсот человек. Среди них традиционно выступят семейные династии, ветераны лыжного спорта, профессионалы, среди которых 150 сильнейших спортсменов-лыжников Свердловской области согласно рейтингу областной Федерации лыжных гонок. Они будут основными претендентами в борьбе за главный приз соревнований — снегоходы», — рассказал Леонид Рапопорт.

Завтра, 11 февраля, также состоится забег «сотка», в котором примут участие почётные гости соревнований. Протяжённость трассы — 1923 метра, что символизирует год создания спортивной отрасли в стране. Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». В этом году забег пройдёт в 41-й раз, ожидается, что в Свердловской области в нём примут участие 15 тысяч человек.