В Нижнем Тагиле пройдёт главный старт «Лыжни России — 2023» в Свердловской области

В Нижнем Тагиле на территории спортшколы «Аист» 11 февраля пройдёт главный старт Всероссийской массовой гонки «Лыжня России — 2023» в Свердловской области, сообщили в пресс-службе мэрии. В забеге примут участие сильнейшие лыжники региона, он будет посвящён столетию создания спортивной отрасли в России.

В преддверии акции, с 1 по 10 февраля, в городе пройдёт «Декада лыжного спорта», участники смогут пройти любую дистанцию на лыжных базах города.

11 февраля также состоится юбилейный забег «СОТКА». В нём примут участие государственные и муниципальные служащие, ветераны спорта, депутаты и общественники. Протяжённость трассы — 1923 метра, что символизирует год основания спортивной отрасли страны.

В этом году «Лыжня России» пройдёт в 41-й раз, ожидается, что в Свердловской области в ней примут участие 15 тысяч человек.