В Нижний Тагил на этой неделе придёт бабье лето

Синоптики прогнозируют наступление бабьего лета на Урале. Тёплые дни и прохладные ночи ожидаются в Нижнем Тагиле на этой неделе. Ветер стихнет, температура воздуха днём будет около +20°C.

В понедельник, 4 сентября, днём будет облачно, без осадков, воздух прогреется до +14°C, ночью похолодает до +8°C. Во вторник, 5 сентября, синоптики прогнозируют ясную и тёплую погоду, днём воздух прогреется до +17°C, ночью столбики термометров опустятся до +4°C. В среду, 6 сентября, днём будет до +19°C, ночью — до +5°C. В четверг, 7 сентября, днём около +18°C, ночью +7°C. В пятницу, 8 сентября, тагильчан ожидает облачная погода, днём +17°C, ночью +9°C.

В субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Днём воздух прогреется до +18°C, ночью будет +10°C. В воскресенье днём также ожидается +18°C, возможен небольшой дождь.