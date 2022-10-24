В Нижней Салде погиб мужчина, которому друг сломал челюсть во время попойки

В больнице Нижней Салды скончался 48-летний местный житель, которому сломали челюсть во время дружеских посиделок. Он сам обратился в медучреждение, но врачам спасти его не удалось.

Как сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, по факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний местный житель. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«Конфликт между ранее судимым подозреваемым и потерпевшим произошёл в общежитии, когда пострадавший пришёл в гости к друзьям, где уже находился фигурант. Злоумышленник по непонятным причинам избил потерпевшего, сломав ему челюсть. Избитый гражданин написал заявление в полицию по поводу причинённых ему повреждений и обратился в больницу, но впоследствии, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.