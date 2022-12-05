В Нижневартовске введён режим ЧС после взрыва газа в пятиэтажном доме, где погибли 6 человек

В минувшее воскресенье, 4 декабря, в Нижневартовске из-за взрыва газового баллона в жилом пятиэтажном доме произошло обрушение трёх этажей. Погибли шесть человек, об этом сообщили ТАСС в МЧС России. Десять пострадавших с различными травмами находятся в местных городских больницах. По информации Readovka, сейчас спасатели не могут найти ещё семь человек, из которых, предположительно, четверо несовершеннолетних. В городе введён режим ЧС муниципального характера.

Трагедия произошла на улице Мира. В процессе обрушения здания повреждены межэтажные перекрытия между первым, вторым и третьим этажами подъезда. Из-за ЧП начался пожар общей площадью 100 кв. м, который разрушил 15 квартир. Спасатели эвакуировали из здания 52 человека, 10 человек спасли. Разбор завалов и поиск пропавших продолжается.

По информации Readovka, взрыв мог произойти по вине местного жителя, который принёс домой десятилитровый газовый баллон для предстоящей рыбалки. Сам мужчина выжил, его госпитализировали с 70% ожогов тела. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, очаг взрыва находился на втором этаже жилого дома. В правоохранительных органах добавили, что причиной обрушения здания и последующего пожара стал взрыв двух газовых баллонов, у которых произошла разгерметизация.

С пострадавшими работает группа психологов. Для расселения им выделят квартиры из манёвренного фонда. Сейчас для жильцов разрушенной пятиэтажки развернули пункт временного размещения, в котором помещается не менее 100 человек.

По факту инцидента прокуратура организовала проверку. СУ СК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Видео: паблик во «ВКонтакте» «Readovka»