В Нижнетагильском театре кукол показали сказку, которая может конкурировать с 3D-мультфильмами (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сегодня в театре кукол Нижнего Тагила состоялся предпремьерный показ спектакля «Синяя птица» режиссёра из Санкт-Петербурга Никиты Шмитько. На него пришли артисты и руководство драматического театра, студенты актёрского отделения и друзья театра. Были в зале и маленькие зрители, которые на протяжении полутора часов наблюдали за приключениями главных героев.

Герои «Синей птицы» Мориса Метерлинка — брат и сестра Тильтиль и Митиль. В ночь под Рождество к ним является фея Берилюна и просит найти для её больной внучки Синюю птицу. Герои отправляются в захватывающее, а порой и опасное путешествие по волшебным мирам. Эти миры создавали художница из Петербурга Александра Громова и видеограф из Сочи Дмитрий Пристай — на протяжении всего спектакля на сцене транслируется полноценный мультфильм.

Главные роли в спектакле исполнили студенты третьего курса Нижнетагильского колледжа искусства Диана Декунова и Евгений Гостюхин. Это первый выход молодых артистов на большую сцену. Запоминающийся образ феи Берилюны создала артистка Светлана Калашникова.

«Спектакль получился очень яркий, динамичный, громкий. Оказывается, на нашей маленькой сцене реально уместить всё это пространство, все эти выдуманные миры. Я думаю, этот спектакль будет иметь успех у зрителей в такое время, когда дети смотрят динамичные мультики, 3D-фильмы. Конечно, театру сложно конкурировать с визуальными спецэффектами, но мы постарались и сохранить классический театр кукол, и привнести новые мультимедийные технологии», — говорит главный режиссёр Нижнетагильского театра кукол Наталья Молоканова.

Режиссёр Никита Шмитько и художник Александра Громова из Санкт-Петербурга начали работать над спектаклем ещё летом прошлого года. Премьера должна была состояться весной 2020 года, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. «Синяя птица» откроет новый театральный сезон. Если эпидемиологическая обстановка позволит, это случится уже в сентябре.