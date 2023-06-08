В Нижнем Тагиле звёзды российского спорта высадили растения для очистки воды в одном из прудков-осветлителей ЕВРАЗ НТМК

Накануне, 7 июня, звёзды российского спорта экс-капитан сборной РФ по футболу Алексей Смертин, известный футболист Дмитрий Сычёв и олимпийский чемпион хоккеист Павел Дацюк вместе с воспитанниками станции юных натуралистов, городскими чиновниками и представителями ЕВРАЗа высадили на прудке-осветлителе реки Вязовки экзотические эйхорнии и пистии, которые помогут очистить воду от загрязнения.

Эти растения — природные фильтры водоёмов. Мощной развитой корневой системой они поглощают из воды загрязняющие вещества и обогащают её кислородом. Часть водных гиацинтов ЕВРАЗ закупает, часть выращивают воспитанники станции юных натуралистов. Благодаря комплексу мероприятий по очистке воды за период с 2020 по 2022 год достигнуто снижение массы загрязняющих веществ в воде на 1134 тонны.

«Эйхорния и пистия помогают в значительной степени улучшить качество воды, так как они являются природными органическими очистителями. Из одного растения в течение пятидесяти суток образуется примерно тысяча корней новых растений. В тёплых краях она может представлять угрозу водоёмам, но в наших условиях она очень эффективна, поскольку все вещества, которые поглощаются, осаждаются на дне и периодически с очисткой пруда они оттуда извлекаются и соответствующим образом утилизируются. На зиму она не остаётся, а исчезает, тем самым не представляя угрозы растениям и водным объектам», — рассказал директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.

Пистия Эйхорния

Отметим, известные спортсмены приняли участие в экологической акции после того, как открыли соревнования по футболу «Стальная воля» среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

ЕВРАЗ помимо заселения высших водных растений запускает микроводоросли хлореллы, которая насыщает воду кислородом, удаляет органические и неорганические вещества, обогащает воду питательными веществами. Кроме этого, предприятие расширяет биоразнообразие в водных объектах Нижнего Тагила. В конце мая представители управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК выпустили в Тагильский пруд более 1000 особей белого толстолобика. По словам экологов, рыбы-мелиораторы чистят водоёмы от вредных водорослей и отмёрших остатков.