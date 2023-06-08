В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа стартовали Всероссийские соревнования по футболу «Стальная воля» среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья

Накануне, 7 июня, в Нижнем Тагиле стартовал первый этап Всероссийских соревнований по футболу «Стальная воля», организованных Российским футбольным союзом. Генеральным спонсором мероприятия выступил ЕВРАЗ. В соревнованиях принимают участие около 500 особенных спортсменов из 20 регионов России, а также звёзды российского спорта в составе экс-капитана сборной РФ по футболу Алексея Смертина, известного футболиста Дмитрия Сычёва и олимпийского чемпиона хоккеиста Павла Дацюка. Автографы легенд по завершении первой игры могли получить все желающие.

«Нижний Тагил второй раз принимает уникальные соревнования “Стальная воля”, и ЕВРАЗ всесторонне помогает проводить этот турнир. Я попросил Алексея Смертина оставить название “Стальная воля”, ведь “воля” — это про участников и про тех, кто живёт футболом, а “стальная” — про металлургов. Я восхищаюсь и благодарю каждого спортсмена за высокую, по-настоящему стальную волю к наилучшим результатам на поле. Побед и личных достижений, дорогие участники!» — отметил Денис Новоженов.

Участники соревнований поборются за победу на пяти спортивных площадках Нижнего Тагила: в «Металлург-Форуме», спортивном комплексе «Президентский», на стадионах «Уралец» и «Высокогорец» и спортплощадке школы № 64. При поддержке ЕВРАЗа для участников созданы комфортные и безопасные условия проживания, организованы трансфер и культурный досуг. Лидеры будут определены в семи дисциплинах: футболе среди лиц с заболеванием церебральным параличом (юноши), ампутантов (мужчины), глухих и слепых (мужчины, женщины, юноши), на электроколясках, в трансплант-футболе, а также в мини-футболе среди лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины и юноши).

«Полностью поддерживаю инициативу ЕВРАЗа, потому что люди с ограниченными возможностями здоровья нуждаются не только в нашей поддержке, но и в самореализации своих сил и желаний. Наша задача — вместе с градообразующим предприятием и Российским футбольным союзом продвигать эту идею дальше, расширять географию и количество участников. Мы, в свою очередь, будем прилагать все усилия для создания комфортных условий для спортсменов, чтобы они хотели снова приехать в Нижний Тагил и испытать эти незабываемые эмоции. Муниципалитет будет максимально помогать организаторам в реализации этого грандиозного проекта», — подчеркнул глава города Владислав Пинаев.

Всероссийские соревнования будут проходить в три этапа. Первый этап стартовал в Нижнем Тагиле, второй состоится в сентябре в Казани, финал пройдёт в Сочи в конце осени.

«ЕВРАЗ — серьёзная компания, поэтому нам удалось собрать на соревнования представителей всех дисциплин адаптивного футбола среди людей с инвалидностью. Даже, к примеру, для трансплант-футбола. Мастерство участников растёт, и плюс ко всему происходит социализация людей с ограниченными возможностями здоровья. Это важно и здорово!» — отметил руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС, идейный вдохновитель проекта «Стальная воля» Алексей Смертин.

Алексей Смертин

Открыл соревнования товарищеский матч между командой ЕВРАЗ и сборной из представителей администрации города и звёзд российского спорта. Металлурги одержали уверенную победу со счётом 5:2.

Нижний Тагил на всероссийских соревнованиях представляли четыре команды спортсменов на электроколясках, в том числе сборная «Шаг вперёд».

«Отличная организация соревнований. У всех причастных праздничное настроение. Мы, как участники и представители сборной Нижнего Тагила, считаем, что это отличное развитие города для людей с ограниченными возможностями, а также это возможность увидеть другим жителям города, что люди с ограниченными возможностями могут участвовать в соревнованиях, что они могут интересно жить и заниматься спортом, а также приносить пользу обществу. Я рад, что такие соревнования есть в Нижнем Тагиле», — сказал тренер и игрок нижнетагильской сборной «Шаг вперёд» Александр Коченков.

Похвалили организацию мероприятия не только тагильчане, но и гости города. Разалия Ермакова, игрок команды физкультурно-спортивного клуба «Паралимпик» из Санкт-Петербурга, приезжает на соревнования уже второй год.

«Второй год мы уже приезжаем на соревнования. Мы приехали за победой и за красивой игрой на электроколясках, поэтому мы основательно готовились и тренировались. У команд огромная сила духа и воля к победе. От нашей команды в благодарность мы подарили ЕВРАЗу памятные подарки: деловой блокнот с изображением Санкт-Петербурга, а также вкусняшки», — сказала Разалия Ермакова.

В день завершения соревнований, 9 июня, в спортивном комплексе «Металлург-Форум» состоится торжественная церемония награждения победителей.

Напомним, первые Всероссийские соревнования по футболу «Стальная воля» среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья состоялись в 2022 году.