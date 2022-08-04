В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа стартовали первые Всероссийские соревнования по футболу «Стальная воля» среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья

Сегодня, 4 августа, в Нижнем Тагиле стартовали первые Всероссийские соревнования по футболу «Стальная воля» среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Генеральным спонсором мероприятия выступил ЕВРАЗ. Церемония торжественного открытия прошла в СОК «Металлург-форум». С приветственным словом к участникам и гостям обратились представители ЕВРАЗа, правительства Свердловской области, Паралимпийского комитета России, Федерации футбола Свердловской области и Российского футбольного союза, а также известные российские футболисты Алексей Смертин и уроженец Нижнего Тагила Олег Шатов.

«В этом году мы отмечаем много замечательных событий, в том числе 300-летие Нижнего Тагила и 30-летие ЕВРАЗа. Но каждая история с чего-то начинается. И сегодня Нижний Тагил даёт старт соревнованиям “Стальная воля”. Я этому очень рад, потому что такое классное масштабное мероприятие ранее не проводилось в России и даже в мире. Но я уверен, что соревнования пройдут великолепно, а в дальнейшем их уровень будет лишь расти. Побед и личных достижений, дорогие участники!» — сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Состязаться в футболе на спортивных площадках будут слабовидящие, слабослышащие, люди с церебральным параличом, ампутанты и колясочники.

«В первую очередь хочу поблагодарить организаторов данного мероприятия, это благое дело, за это вам низкий поклон. Хочу сказать пару приятных слов участникам, ведь, как вы знаете, спорт объединяет, он делает сильнее. Желаю вам от чистого сердца, чтобы все сегодня получили много положительных эмоций, чтобы вы улыбались. И пусть сегодня победит сильнейший», — заявил Олег Шатов.

Это первое подобное мероприятие в истории города. В соревнованиях примут участие более 400 человек из 25 российских регионов. По приглашению Российского футбольного союза на Урал приехали участники со всей страны — от Марий Эл и Владикавказа до Алтайского края — в возрасте от 16 до 70 лет.

«Мероприятие, которое сейчас проходит в Нижнем Тагиле, — это не просто спортивный фестиваль, а профессиональные соревнования со своими зачётами и борьбой за победу. Спасибо за тёплый приём. Хотелось бы, чтобы такое сотрудничество с ЕВРАЗом и городом стало традиционным. Ведь мы даём людям с ОВЗ возможность социализироваться через игру с мячом. Эмоции, накопленные здесь, они будут хранить минимум до следующего этапа соревнований», — говорит Алексей Смертин.

Всероссийские соревнования проходят в три этапа. Первый состоится в Нижнем Тагиле с 3 по 7 августа, второй — в Казани с 7 по 11 сентября, финал пройдёт в Сочи с 9 по 13 ноября. В Нижнем Тагиле матчи запланированы на четырёх площадках: СОК «Металлург-Форум», СК «Президентский», стадион «Уралец» и поле школы № 64.

«Мы сделали себе футболки, эмблемы, всё это было совместно. У каждого в команде была своя задача. В самой игре мы не обижаемся друг на друга, не расстраиваемся, быстро умеем собираться после пропущенного гола или нелепой ошибки. Мы идём вперёд. В перспективе у нас чемпионат России в Сочи. Каждый звонит домой с большим восхищением и просто говорит, что не помнит, когда ему было в последний раз так хорошо. Родители тоже очень переживают, ведь некоторые спортсмены до участия в соревнованиях не выходили из дома по 5-6 лет, а тут ещё и другой город. Но мы каждый день отправляем близким наши фотографии, и они радуются за нас. Есть те, кто сидит дома и скептически к этому относится, говорит, что это бред. Но если бы он здесь побывал, то запомнил бы на всю жизнь, у него появился бы толчок к развитию», — считает Рустам, тренер команды Red Star из Омска.

«Я считаю, что это отличная идея, я с радостью согласился, когда мне позвонили организаторы и предложили поучаствовать. Я с радостью согласился собрать команду и представить Нижний Тагил. Когда я на поле, это сравнимо с теми воспоминаниями, когда я ещё бегал на ногах. То есть идти в атаку, отбирать мяч — это прикольно. Мы не сдадимся, мы победим!» — говорит тагильский общественник Александр Коченков.

В рамках открытия соревнований «Стальная воля» состоялся товарищеский матч между сборной Российского футбольного союза и командой ЕВРАЗа. Сборную РФС возглавил советник президента союза, бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, команду ЕВРАЗа — Денис Новоженов. Закончился спортивный поединок ничьей — 2:2. В первый день соревнований также прошли футбольные игры на электроколясках, игры для глухих и людей с церебральным параличом, мини-футбол для слепых. Торжественное закрытие и церемония награждения победителей состоятся 6 августа.