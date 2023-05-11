В Нижнем Тагиле жители посёлка Евстюниха своими силами оборудовали спортплощадку, не дождавшись помощи от чиновников

В Нижнем Тагиле в посёлке Евстюниха (относится к Ленинскому району Нижнего Тагила) местные жители своими силами восстановили и переоборудовали спортивную площадку для игры в баскетбол и волейбол. Один из активистов посёлка Сергей Бердников рассказал АН «Между строк», что, не найдя поддержки у чиновников, люди решили взять ситуацию в свои руки и создать едва ли не единственное в округе пригодное для занятий спортом место.

«Раньше эта площадка находилась под шефством местных шахтёров и была полноценной: здесь были и баскетбольные кольца с щитами, и волейбольные сетки. Со временем за территорией перестали следить, вскоре сломались кольца, и площадка стала заброшенной, заросла травой. Именно в таком состоянии она находилась лет 20 до того, как мы приступили к её облагораживанию», — рассказал АН «Между строк» Сергей.

Мужчина пояснил журналистам, что пару лет назад, перед тем как попытаться восстановить спортплощадку самостоятельно, жители обращались в районную администрацию, но найти общий язык с чиновниками не получилось.

«Мы просили как-то поспособствовать восстановлению площадки, но нам ответили, что обустройство этой территории нецелесообразно. У нас в Евстюнихе действительно проживает не так много жителей, около 130 человек. Здесь нет ни школы, ни детских садов, но всё-таки тут живут люди. Нам посоветовали сделать ремонт площадки за счёт местной управляющей компании, которая включила бы оплату за её благоустройство в платёжки. Был предложен и вариант с грантами от ЕВРАЗ НТМК, но все они нам не подошли по разным причинам», — пояснил Сергей.

В поисках поддержки мужчина через соцсети обратился к президенту Российской федерации баскетбола Андрею Кириленко. Спортсмен оперативно ответил Сергею и сообщил, что у него есть собственный фонд, который как раз занимается обустройством баскетбольных площадок по всей стране, но для участия необходимо пройти конкурсный отбор.

«Как мне пояснили сотрудники фонда, они обустраивают примерно по три площадки за год. В случае подачи заявки она была бы одной из главных и почти наверняка дошла бы до реализации, поскольку была бы единственной такой площадкой во всей округе. У нас есть ещё одна, но там нет ничего, кроме турников. От нас требовалось убрать кусты и металлические столбы для волейбольной сетки, скосить траву и заасфальтировать ровную площадку. После этого мы бы подали заявку, а потом силами фонда Кириленко было бы положено специальное безопасное баскетбольное покрытие, поставлены современные стойки со щитами и кольцами», — говорит Сергей.

Узнав об этом, местные жители приступили к подготовке площадки к реконструкции: убрали кустарники, мусор и булыжники. Для того чтобы фонд Кириленко одобрил заявку, осталось только заасфальтировать территорию, но на этом этапе проект застопорился.

«Мы начали искать тех, кто помог бы нам асфальтировать площадку, но, увы, никто не откликнулся. Как бы мы ни рассказывали о возможной поддержке фонда, объясняли, ради чего всё затеяли, никто так и не помог. Ладно бы речь шла о больших масштабах, но ведь нам нужно было заасфальтировать участок под стандартную баскетбольную площадку, со всем остальным нам бы помогли!» — уверен Сергей.

После такого фиаско от помощи фонда Андрея Кириленко пришлось отказаться. Через знакомых активисты нашли грейдер, который выровнял площадку. Удалось договориться о монтаже самодельных баскетбольных щитов и новеньких колец, которые они купили за свой счёт.

«Мы все понимали, что работу над площадкой надо продолжать. Местные мужики, имеющие навыки в сварке, откликнулись, помогли соорудить и установить баскетбольные щиты с кольцами. В итоге теперь у нас есть хоть и скромная, но своя спортивная площадка. Жители скинулись, кто сколько мог, и мы закупили баскетбольные мячи. Дети потихоньку начали играть, порой подключались и взрослые. Всем всё понравилось. Не так давно мы купили сетку, мячи для волейбола и даже провели товарищеский турнир между жителями посёлка. Было очень весело», — говорит Сергей Бердников.

В планах у жителей Евстюнихи продолжить работать над спортплощадкой. В первую очередь они планируют установить ворота для мини-футбола, чтобы сделать площадку более универсальной. Сергей признаётся, что, несмотря на все трудности, он верил, что они справятся с задачей и смогут своими силами создать хоть и скромную, но свою зону для активного отдыха и занятий спортом в родном посёлке.