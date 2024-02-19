В Нижнем Тагиле жители города принесли цветы к мемориальному камню жертвам политических репрессий

В Нижнем Тагиле жители города принесли цветы к мемориальному камню, на месте которого должен быть установлен памятник жертвам политических репрессий. Камень находится недалеко от парка «Народный», в пойме реки Тагил.

Напомним, 16 февраля в исправительной колонии № 3 в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа умер политик Алексей Навальный*. По сообщению регионального управление ФСИН, после прогулки он почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Причины смерти устанавливаются. По факту смерти следственным управлением СК России по ЯНАО организована процессуальная проверка.

Напомним, 4 августа 2023 года Мосгорсуд назначил Алексею Навальному* 19 лет колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма. Слушание проходило в закрытом режиме на территории колонии во Владимирской области, где Навальный отбывал наказание.

Объект культуры «Мемориальный комплекс жертвам политических репрессий» был утверждёт в 1992 году, макет памятника разработал известный тагильский скульптор Иван Боголюбов. Администрация Нижнего Тагила одобрила макет, установить памятник решили в пойме реки Тагил и заложили мемориальный камень. С тех прошло уже много лет, но памятник так до сих пор и не установили.

Ранее журналисты АН «Между строк» рассказывали об инициативе строительства в Нижнем Тагиле храма в память о жертвах политических репрессий.

* Алексей Навальный внесён в список террористов и экстремистов в РФ.