В исправительной колонии № 3 в ЯНАО умер Алексей Навальный*

Сегодня в исправительной колонии № 3 в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа умер политик Алексей Навальный*. Как сообщает региональное управление ФСИН, после прогулки он почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Причины смерти устанавливаются.

«Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осуждённого», — сообщает региональное управление ФСИН.

По факту смерти следственным управлением СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка.

«В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщает официальный канал Следственного комитета Российской Федерации.

Напомним, 4 августа 2023 года Мосгорсуд назначил Алексею Навальному* 19 лет колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма. Слушание проходило в закрытом режиме на территории колонии во Владимирской области, где Навальный отбывал наказание.

* Алексей Навальный внесён в список террористов и экстремистов в РФ.