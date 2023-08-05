Суд назначил Алексею Навальному* 19 лет колонии особого режима

Накануне, 4 августа, Мосгорсуд назначил Алексею Навальному*19 лет колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма. Слушание проходило в закрытом режиме на территории колонии во Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по другим делам. Колония особого режима назначена ему как особо опасному рецидивисту.

Представители СМИ и родители Навального следили за вынесением приговора по видеотрансляции, пишет «Интерфакс».

«Окончательно назначить Навальному наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — огласил приговор судья Андрей Суворов.

Наказание вынесено с учётом предыдущего приговора. В 2022 году Лефортовский суд приговорил Навального к девяти годам строгого режима и штрафу в 1,2 млн рублей за особо крупное мошенничество и неуважение к суду.

Второго фигуранта дела, технического директора YouTube-проекта Навального Даниэля Холодного, суд приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

* Алексей Навальный внесён в список террористов и экстремистов.