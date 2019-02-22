В Нижнем Тагиле жильцы многоквартирного дома на проспекте Мира два года не могут избавиться от ТСЖ, которое сами же выбрали

Жильцы многоквартирного дома № 12 по проспекту Мира уже несколько лет ведут, как они сами выражаются, «гражданскую войну» с председателем ТСЖ «Единство» Еленой Исаковой. В 2009 году женщина организовала товарищество собственников жилья и уговорила большинство жильцов передать ей управление домом.

«Сначала никому особо до этого ТСЖ не было дела, — рассказала АН “Между строк” жительница дома Алёна Коломиец. — Но потом люди стали замечать, что деньги уходят куда-то не туда. У ТСЖ скопились огромные долги перед ресурсниками. Мы стали задавать вопросы Исаковой, но вразумительных ответов не получали».

Летом 2017 года жильцы организовали общее собрание, на котором решили передать управление домом УК «Теплотехник-НТ». По словам Коломиец, Исакова различными способами пыталась оспорить протокол собрания и вернуть дом в ТСЖ.

«Наш дом с долгами никто не хотел к себе брать, — говорит Алёна. — Кое-как удалось уговорить “Теплотехник”, но Исакова начала всячески этому мешать. В ход пошли двойные квитанции и подделанные подписи. Она даже позвала СМИ, назвав наш законный переход рейдерским захватом».

Но даже скандально известный «Теплотехник-НТ» не выдержал напора председателя ТСЖ и в конце 2018 года отказался от обслуживания дома. По заявлению жильцов с 1 февраля 2019 года решением Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области управление домом перешло к УК «Универсал».

«Мы только успокоились, что наконец-то это безумие закончилось, как вдруг узнаём, что в жилинспекцию поданы документы о переходе нашего дома в какое-то ООО “Грант”. Понятно, что это Исакова опять что-то придумала. Она нигде давно уже не работает, и ей нужно на что-то жить, вот она и вцепилась в наш дом мёртвой хваткой. Мы неоднократно обращались во все инстанции с целью привлечь Исакову к ответственности за подделанные подписи и отказ выдать нам документы по дому, но пока ничего не меняется. О нас уже все знают: и в судах, и в прокуратуре, и в мэрии, и в полиции, но никто на неё не может найти управы», — заявляет Коломиец.

Накануне, 21 февраля, инициативная группа побывала на личном приёме у начальника МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова. Жильцы пожаловались на бездействие полиции и попросили разобраться в их коммунальной проблеме.