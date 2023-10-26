В Нижнем Тагиле жильцы дома на улице Балакинской в течение нескольких лет пытаются добиться капитального ремонта (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле жильцы дома № 13 на улице Балакинской в течение нескольких лет пытаются добиться от разных инстанций проведения капитального ремонта или признания здания аварийным. Дом был возведён в 1957 году, его износ составляет 40%. По словам жителей дома, компания «Тагил Строй», с которой был заключён договор на обслуживание, недобросовестно выполняет свои обязательства перед жильцами и ни разу не сделала косметический ремонт.

С годами в доме-пенсионере из-за трещин в фундаменте и на фасаде покосились полы, в сезон дождей протекает крыша, на стенах плесень, а отмостки вокруг дома, которые не менялись с момента постройки, буквально раскрошились на части.

В 2017 году несущая стена фасадной части здания начала разрушаться, тогда работники обслуживающей компании «УЮТ» успели её «поймать», укрепив опорную колонну, но предупредили, что трещины будут увеличиваться.

«Трещины в квартире за эти годы разошлись так сильно, что можно засунуть палец», — комментирует жительница дома Мария (имя изменено. — Прим. ред.).

По словам женщины, директор управляющей компании утверждает, что средств на полноценный ремонт дома недостаточно, так как часть денег уходит на зарплату сотрудникам организации.

В 2020 году со своей бедой жильцы обратились в прокуратуру Тагилстроевского района. Надзорное ведомство с привлечением Министерства энергетики и жилищного-коммунального хозяйства Свердловской области обязало УК «Тагил Строй» выполнить работы по выявлению причин появления трещин и их устранению, а также установить маяки и устранить проблемы с канализацией.

«Управляшка», в свою очередь, требования выполнила частично и предложила собственникам признать дом аварийным, запросив у жильцов 23-квартирного дома 210 тысяч рублей за услугу технического осмотра конструкций. Но для большинства из них это неподъёмная сумма. При этом не все хозяева помещений хотят признать здание аварийным. По словам одной из жительниц, в числе противников — владелец магазина автозапчастей, который находится в доме.

Жильцы дома также неоднократно обращались в администрацию города с вопросом о сроках проведения капремонта.

«Проведение капитального ремонта общего имущества в доме по адресу: г. Нижний Тагил, улица Балакинская, 13 региональным оператором может быть осуществлено в 2024–2026 годах», — отвечают чиновники.

Отметим, что в период с 2024 по 2026 год в Нижнем Тагиле не будут проводиться работы по капитальному ремонту из-за отсутствия средств в региональном фонде.

1 октября 2023 года договор между собственниками дома и управляющей компанией ООО «Тагил Строй» закончился, на дальнейшее сотрудничество организация согласна только при увеличении тарифа.