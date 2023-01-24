В Нижнем Тагиле женщина получила серьёзные ожоги, пытаясь потушить горящий обогреватель в гараже частного дома

Сегодня в Нижнем Тагиле в гараже частного жилого дома на улице Гоголя (Рудник им. III Интернационала) произошёл пожар. Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы, предполагаемой причиной пожара стала неисправность электрообогревателя.

Утром домочадцы услышали сильный треск, хозяйка дома прошла в гараж и увидела, что там горит обогреватель. Она попыталась подручными средствами потушить огонь. В результате женщина получила отравление продуктами горения и ожоги рук I степени — 10% тела. В состоянии средней тяжести тагильчанку госпитализировали в Демидовскую горбольницу.

Площадь возгорания составила 10 кв. метров. Огонь повредил покрытие легкового автомобиля Honda, а также имущество внутри гаража. По факту пожара МЧС проводит проверку, обстоятельства устанавливаются.