В Нижнем Тагиле здание Городского дворца детского и юношеского творчества украсят архитектурной подсветкой за 11,6 млн рублей

В Нижнем Тагиле здание Городского дворца детского и юношеского творчества украсят архитектурной подсветкой, следует из данных сайта госзакупок. Стоимость работ оценивается в 11,6 млн рублей. Подсветку необходимо сделать в течение 60 календарных дней. Заказчиком выступает МУП «Тагилдорстрой».

Напомним, в 2021 году мэрия Нижнего Тагила объявила аукцион на поиск подрядчика для капитального ремонта здания ГДДЮТ. Он включает замену кровли, реконструкцию фасадов, крылец, усиление внутренних конструкций здания, отделку стен и потолков, ремонт сцены и зрительного зала, замену системы отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, канализации и электроснабжения, а также создание безбарьерной среды и благоустройство прилегающей территории.