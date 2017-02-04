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07 Фев 2017 15:24 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Общество

В Нижнем Тагиле заявили о небольшом снижении уровня заболеваемости ВИЧ

В 2016 году в Нижнем Тагиле было выявлено 4340 случаев заболевания ВИЧ, что на 6,4% меньше по сравнению с 2015 годом. В рейтинге городов Свердловской области муниципалитет занял седьмое место. В этом году специалисты СПИД-центра планируют провести порядка пятнадцати тысяч экспресс-тестов на определение опасного заболевания, отметили в пресс-службе мэрии.

«Благодаря поддержке администрации города и широкой информационной работе с населением, мы осуществляем большой объём тесовых проверок на ВИЧ, – сообщила заведующая филиалом ГБУЗ СО “Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями” Ольга Каргаполова. – Но чтобы открыть новые пункты тестирования, у нас не хватит специалистов, так как в центре работают всего десять человек».

Напомним, в конце сентября прошлого года тагилькие врачи заявили о резком увеличении количества заболевших ВИЧ. С начала года в городе на тот момент был выявлен 481 случай ВИЧ-инфекции – показатель заболеваемости составил 80,59 на 100 тысяч населения, что на 19,5% выше среднего многолетнего уровня. Более 93% больных – лица в возрасте от 18 до 49 лет. Специалисты Нижнетагильского филиала областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом также отметили, что в 2016 году в городе родилось 56 детей от инфицированных матерей, что почти в два раза больше, чем годом ранее. 

В начале ноября глава Минздрава РФ заявила о критической обстановке по распространению ВИЧ в 10 регионах России. Свердловская область лидирует по числу выявленных случаев инфекции. Стало известно, что в уральской столице зарегистрировано 26693 случая инфекции – заражён каждый 50-й житель. Для проверки в столицу Урала прибыла комиссия во главе с заместителем министра здравоохранения РФ Сергеем Краевым.

По-прежнему сложной в Нижнем Тагиле остаётся ситуация с распространением туберкулёза. В 2016 году рост заболеваемости составил 17%, при этом почти половина зафиксированных случаев уже приобрела неизлечимую форму. Сегодня деньги на поддержку и обеспечение лекарствами туберкулёзных больных в городе выделяются из муниципального бюджета. На ограничение распространения опасной инфекции этих средств недостаточно, необходимо финансирование со стороны региона, считает Валерий Суров. Он поручил направить в Минздрав Свердловской области письмо за разъяснением ситуации.

Агентство новостей «Между строк»

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