В Нижнем Тагиле завершился приём заявок кандидатов на пост мэра. Ещё раз рассказываем обо всех кандидатах

Аппарат Нижнетагильской гордумы прекратил сегодня в 16 часов принимать документы от кандидатов на должность мэра. За две недели необходимые бумаги в аппарат НТГД принесли лишь шесть человек. Первым о своём желании стать градоначальником заявил общественник и блогер Илья Коровин, известный интернет-пользователям под ником Илiя Тагильчанинъ. Коровин уже не раз пытался пробиться в большую политику — так, в 2016 году он пробовал пройти в Госдуму самовыдвиженцем.

Большинству общественник известен благодаря ролику «Долой уныние!», который собрал несколько сотен тысяч просмотров в интернете и попал в популярную программу «+100500». После этого Коровин выступил одним из организаторов митинга-концерта «Молодёжь против лжи в СМИ», организовал «Народный сход "За УралВагонЗавод!"» против сокращения рабочих, а также антикоррупционный митинг «Он нам не Димон». За несколько минут до начала протестной акции «Он нам не Димон» в Нижнем Тагиле полиция увела общественника в отделение под крики «Позор!».

Коровин регулярно делает в социальных сетях эксцентричные заявления. Недавно после посещения администрации города он сделал неожиданный вывод: бардак в стране из-за того, что во власти «одно бабьё».

Вторым документы в конкурсную комиссию по выборам мэра сдал временно исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Чиновник неоднократно говорил, что его программа хорошо известна тагильчанам и не требует дополнительной огласки. В её основу ляжет развитие тех проектов, которые сейчас уже реализуются в городе. Но при этом врип мэра постарается внести в программу свои, новые, идеи и решения.

«Я иду работать на благо тагильчан. Планы стоят амбициозные, работы предстоит много», — сказал Пинаев во время подачи документов.

Неделю назад, 16 августа, Владислав Пинаев, отвечая на вопрос журналиста АН «Между строк» во время своей предвыборной пресс-конференции, пообещал в ближайшее время демонтировать рекламные перетяжки, которые много лет незаконно размещает компания «Ником Реклама». Уже 21 августа в Нижнем Тагиле начался демонтаж рекламных конструкций на центральных улицах города. Кандидатуру Пинаева на должность градоначальника активно лоббирует свердловский губернатор Евгений Куйвашев, также его поддерживают крупнейшие финансово-промышленные группы Нижнего Тагила — ЕВРАЗ НТМК и «Уралвагонзавод». Кто такой Владислав Пинаев и откуда он взялся, читайте в материале агентства.

Третьим на конкурс заявился сотрудник «Адвокатской конторы № 1» Юрий Черных, который в начале августа представлял в суде интересы сына вице-спикера Нижнетагильской гордумы Игоря Базилевича, совершившего смертельное ДТП. Благодаря стараниям Черных Дзержинский районный суд приговорил 36-летнего Владимира Базилевича за пьяную езду и смерть его друга к лишь к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Четвёртым претендентом на кресло мэра Нижнего Тагила стал 29-летний учитель гимназии № 18, руководитель Сообщества молодых педагогов Нижнего Тагила Данил Кукутин. Молодой человек работает педагогом в гимназии № 18 уже четыре года, он преподаёт ОБЖ, экономику и правовые дисциплины. В 2018 году Кукутин был избран депутатом Молодёжного парламента Свердловской области. В педагогическом сообществе Нижнего Тагила Кукутина считают амбициозным молодым человеком. Источник АН «Между строк» в гимназии № 18 говорил даже о том, что депутат претендовал на место директора учебного заведения. Сейчас эту должность занимает экс-начальник управления образования Игорь Юрлов.

Председатель нижнетагильского отделения «Партии роста» предприниматель Евгений Рохлин также подал необходимый пакет документов в аппарат местной гордумы для участия в конкурсе по выборам мэра. Год назад 44-летний бизнесмен уже участвовал в выборах главы города. Тогда он набрал 1,03%, или 1383 голоса избирателей.

«Меня не устраивает сегодняшнее государственное регулирование экономики, которое довело до несостоятельности почти все отрасли. Средние и малые производства разрушены, рабочих мест всё меньше. Предпринимательская инициатива подавляется законами, налогами и кредитной политикой. Вместо того чтобы процветать, многие лишь выживают. Главная идея, которая мне нравится в программе ”Партии роста”, — создание высокоэффективных рабочих мест и снижение налогового бремени. Я считаю, что невозможно для производства выплачивать НДС и налог на прибыль одновременно. Также очень завышена ставка в Пенсионный фонд», — говорил ранее агентству Рохлин.

Евгений Рохлин окончил тагильский пединститут по специальности «Учитель технологии и предпринимательства». Он занимается бизнесом с 1989 года. Работал в крупных компаниях на руководящих должностях, конкурсным управляющим. Большое внимание уделяет благотворительности, увлекается собаководством.

Последним заявление об участии в выборах мэра Нижнего Тагила написал председатель общественной организации «Профсоюз юристов и правозащитников Свердловской области» Александр Усольцев, который в 2016 году безуспешно участвовал в праймериз «Единой России» по выборам депутатов Госдумы РФ. По словам руководителя аппарата НТГД Валерия Зябочкина, он сдал неполный пакет документов, поэтому, скорее всего, не пройдёт и первый этап отбора.

26 сентября специальная конкурсная комиссия, состоящая из представителей местной гордумы и представителей свердловского губернатора, проверит поступившие в аппарат НТГД документы на достоверность. После этого оставшимся конкурсантам нужно будет представить комиссии свои проекты развития Нижнего Тагила на ближайшие пять лет.