В Нижнем Тагиле завершается отопительный сезон

Мэрия Нижнего Тагила объявила о завершении отопительного сезона 2022–2023 годов. Исполняющий полномочия главы города Вячеслав Горячкин подписал соответствующее постановление. В документе говорится, что поэтапное прекращение подачи системы отопления в жилые дома и общественные здания будет организовано с 3 мая 2023 года. При этом подача теплоносителя в системы отопления социально значимых объектов будет прекращена в последнюю очередь.

«После отключения систем потребителей от систем централизованного теплоснабжения организации коммунального комплекса должны будут организовать мероприятия, направленные на проверку механической прочности и плотности трубопроводов, подготовить магистральные и внутриквартальные тепловые сети, внутридомовые системы теплоснабжения к проведению гидропневмопромывки в межотопительный период 2023 года», — говорится в постановлении.