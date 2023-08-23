В Нижнем Тагиле затопило Восточное шоссе

Сегодня утром на Восточном шоссе произошла коммунальная авария. Из-за утечки на водоводе затопило часть Восточного шоссе в районе заправочной станции «Газэкс». В пресс-службе администрации Нижнего Тагила заявили, что временно будет остановлено движение трамваев по маршруту № 12 и 17.

«Утром 23 августа на участке водовода в районе Восточного шоссе произошло повреждение. Повреждённый участок отключили, потребителей переключили на резервный водовод. Ведётся подготовка к восстановительным работам. Ущерба для экологии нет, водовод свежетехнической воды — это прудовая вода. Никто не пострадал», — прокомментировали АН «Между строк» в пресс-службе НТМК.