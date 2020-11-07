В Нижнем Тагиле застрелили медведя, который разрыл могилу на кладбище и съел труп

В Нижнем Тагиле убили медведя, который разрыл свежую могилу на вагонском кладбище и съел труп. Информацию АН «Между строк» подтвердили в управлении городским хозяйством администрации города.

Медведя подстрелили 6 ноября. Источник издания сообщил, что зверь был убит в коллективном саду № 9 «Озерки», когда опасный хищник пришёл на участок к одному из местных жителей.

«Убил его с разрешения Охотнадзора. Эти медведи не местные, а идут с севера, очень большого роста», — рассказал собеседник издания.

Оперативный комментарий в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области получить не удалось.