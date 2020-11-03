В Нижнем Тагиле медведь разрыл свежую могилу и съел покойника

Сотрудники отдела полиции № 17 Нижнего Тагила проверяют сообщение о медведе, который разрыл свежую могилу на вагонском кладбище и съел труп. О происшествии паблику 96.ru рассказали очевидцы, сотрудники ритуальной службы. По словам ритуальщиков, гроб был вскрыт, а рядом были раскиданы человеческие кости.

Директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов заявил АН «Между строк», что ему известна эта проблема и в настоящее время сотрудники ведомства ориентированы на отстрел опасного хищника. Также Кузнецов отметил, что в октябре в черте Горнозаводского округа уже был отстрелен один медведь.