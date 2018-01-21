В Нижнем Тагиле застолье закончилось поножовщиной

Накануне вечером в одну из больниц Нижнего Тагила с ножевым ранением был доставлен 54-летний местный житель. Как выяснилось, потерпевший распивал спиртные напитки в компании с 32-летней знакомой в квартире дома на улице Черных. В ходе застолья между собутыльниками возникла ссора и женщина схватилась за нож. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе областного главка МВД, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.