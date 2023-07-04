В Нижнем Тагиле заработал новый элемент «умных» дорог — видеостена

В центре организации дорожного движения Нижнего Тагила появился новый элемент интеллектуальной транспортной системы — видеостена. Её установили сотрудники «УГМК-Телеком», сообщили АН «Между строк» в пресс-службе компании.

Видеостена представляет собой современную систему, позволяющую выводить на экран несколько изображений, отражающих состояние транспортной инфраструктуры и ситуацию на дорогах.

«Это позволит сотрудникам центра организации дорожного движения Нижнего Тагила своевременно реагировать на ситуацию на улично-дорожной сети и оперативно устранять неполадки», — отметил руководитель группы крупных проектов направления интеллектуальных транспортных систем «УГМК-Телеком» Александр Башмаков.

Напомним, в рамках развития информационно-технологического сопровождения (ИТС) в Нижнем Тагиле компания установит 32 детектора транспорта и модернизирует 18 светофорных объектов.

«Умные» светофоры будут работать на улицах Зари, Островского, Победы, Фрунзе и Черноисточинском шоссе, а детекторы транспорта появятся на кольцевом пересечении Уральского, Луганского и Октябрьского проспектов, на проспекте Ленина, улицах Зари, Островского, Победы, Фрунзе, Космонавтов, Садовой и Красногвардейской, на Луганском проспекте и проспекте Вагоностроителей, а также на Восточном и Черноисточинском шоссе.