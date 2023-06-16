На дорогах Нижнего Тагила появятся новые «умные» детекторы и светофоры

На дорогах Нижнего Тагила разместят 32 детектора транспорта, модернизируют 18 светофорных объектов, в МБУ «Центр организации дорожного движения» установят видеостену, а также смонтируют комплект серверного оборудования. Такие нововведения стали доступны благодаря проекту в рамках развития интеллектуальных транспортных систем, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе «УГМК-Телеком».

«Умные» светофоры будут модернизированы на улицах Зари, Островского, Победы, Фрунзе и Черноисточинском шоссе. Детекторы транспорта появятся на кольцевом пересечении Уральского, Луганского и Октябрьского проспектов, на улицах Зари, Ленина, Островского, Победы, Фрунзе, Космонавтов, Садовой и Красногвардейской, Луганском проспекте и проспекте Вагоностроителей, а также на Восточном и Черноисточинском шоссе.

Реализацией контракта, заключённого с администрацией города, занимаются специалисты компании «УГМК-Телеком». Работы, рассчитанные на два года, планируют выполнить с опережением графика. На сегодняшний день работники интеллектуальных транспортных систем обследовали новые и модернизируемые объекты, разработали проектную документацию и занялись поставкой необходимого оборудования. Над проектом работает команда профессионалов, в которую входят инженеры по информационным технологиям, серверному оборудованию, мультимедийным системам, инженер ПТО и сметчик, несколько бригад, занимающихся строительно-монтажными и пусконаладочными работами.

«Детекторы транспорта будут интегрированы в центральное серверное программное обеспечение и смогут определять интенсивность, пропускную способность, среднюю скорость и плотность транспортного потока. На основе полученных данных можно будет составлять “тепловые карты” маршрутов транспортных средств и собирать данные о загруженности автодорог. Ключевой смысл построения интеллектуальных транспортных систем — это принципиально иной подход к управлению дорожно-транспортной инфраструктурой и транспортными потоками для обеспечения безопасности дорожного движения, повышения уровня жизни населения и качества оказываемых услуг», — рассказал руководитель группы крупных проектов направления интеллектуальных транспортных систем «УГМК-Телеком» Александр Башмаков.