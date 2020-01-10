В Нижнем Тагиле запущено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2021 году

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил в 2017–2024 годах» стартовало голосование, которое должно будет определить, какие знаковые места муниципального образования предстоит благоустроить в 2021 году, сообщает пресс-служба городской администрации. Согласно постановлению мэрии города, онлайн-голосование по этому вопросу началось на официальном сайте города.

На портале представлены проекты общественных пространств, где любой желающий может увидеть, каким образом предполагается благоустраивать тот или иной объект. В определении территорий, которые будут видоизменены, участвуют лесопарковая зона «Пихтовые горы», площадь около здания по улице Зари, 21, парковая зона в микрорайоне Муринские пруды, общественная территория в Девятом посёлке, сквер за ДК «Юбилейный», площадь Танкостроителей, а также общественные территории на проспекте Строителей и Черноисточинском шоссе. Голосование будет идти с 10 по 23 января 2020 года, выбор можно сделать один раз в сутки. По правилам проголосовать нужно за единственный проект из восьми предложенных. Информация об итогах голосования будет также размещена на официальном сайте города.

Объём средств, предусмотренных на благоустройство общественных территорий в Нижнем Тагиле в 2021 году, Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области пока не разглашается. Известно только, что основная часть финансирования пойдёт из областного бюджета, так же как это делалось в предыдущие годы.

Тагильчане будут решать, какие из городских парков, скверов и площадей подлежат обновлению в первоочередном порядке, уже в третий раз. Впервые подобное рейтинговое голосование прошло в Нижнем Тагиле в марте 2018 года: тогда горожане выбрали для первоочередного благоустройства парк «Народный», который в режиме очного голосования с большим отрывом опередил конкурентов — центр семейного отдыха ТОС «Пограничный» в посёлке Рудник им. III Интернационала и Пионерский сквер в Дзержинском районе. Эти территории были обновлены уже в 2019 году. На строительство «Народного» было выделено 105,7 млн рублей, в 2019 году на обновление общественных пространств пошло 98 млн рублей.

Второй раз, уже в виде голосования на официальном сайте города, жители города принимали участие в выборе территорий для благоустройства с 16 по 25 февраля 2019 года: тогда предстояло определить, какой объект будет обновлён в 2020 году. Лидерами онлайн-голосования стали парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина и парк Победы. В связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приоритетным стал проект благоустройства парка Победы, именно его реализуют предстоящим летом. Проект благоустройства парка имени Бондина финансово очень ёмкий, в связи этим принято решение осуществлять его в несколько этапов в течение последующих лет.