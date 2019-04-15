В Нижнем Тагиле благоустраивать пять дворов и две общественные территории будут местные компании

В Нижнем Тагиле благоустройством пяти дворов и двух общественных территорий займутся МУП «Тагилдорстрой» и ООО ГК «Уралстройкомплекс». Итоги открытых конкурсов были подведены сегодня, 15 апреля. Тагильские компании стали единственными участниками торгов.

«Тагилдорстрой» должен привести в порядок ТОС «Пограничный» и Пионерский сквер почти за 100 млн рублей. Работы будут выполняться в рамках региональной программы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы». В Пионерском сквере на Вагонке, например, построят велосипедную дорожку, стадион для мини-футбола и установят тренажёры для воркаута.

Специалисты «Уралстройкомплекса» благоустроят за 112,58 млн рублей пять тагильских дворов. Рабочие приведут в порядок территорию на Вязовской, 37, Газетной, 41, Красных Зорь, 1, Нижней Черепанова, 9, а также объединённую площадку в квадрате улиц Ленина, Мира, Октябрьской революции и Карла Маркса. В районе дома № 37 по улице Вязовской появятся игровая и спортивная площадки, две парковки общей вместимостью 16 машиномест, а на улице Газетной планируется организовать площадку для отдыха. В жилом квартале на проспекте Ленина организуют несколько парковок и детских игровых комплексов.

Все работы планируется завершить до 15 октября 2019 года.