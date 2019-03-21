Мэрия Нижнего Тагила утвердила дизайн-проекты по благоустройству дворов и общественных территорий

Администрация Нижнего Тагила утвердила дизайн-проекты пяти дворов и двух общественных территорий, которые будут благоустроены в рамках региональной программы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы». По плану реконструкция пяти дворов, Пионерского сквера по ул. Ильича и Центра семейного отдыха в ТОС «Пограничный» начнётся уже в мае. В перечень, напомним, вошли дворы на Вязовской, 37, Газетной, 41, Красных Зорь, 1, Нижней Черепанова, 9, а также объединённая площадка в квадрате улиц Ленина, Мира, Октябрьской революции и Карла Маркса. На реализацию последнего проекта выделят более 42 млн рублей. До конца апреля определятся компании-подрядчики, которые и будут благоустраивать утверждённые свердловским министерством энергетики и ЖКХ территории. Всего из областного бюджета в этом году будет выделено 217 млн рублей. Планируется, что все работы будут завершены до 1 ноября.

В районе дома № 37 по улице Вязовской появятся игровая и спортивная площадки, две парковки общей вместимостью 16 машимомест, а на улице Газетной планируется организовать площадку для отдыха. В жилом квартале на проспекте Ленина организуют несколько парковок и детских игровых комплексов. В Пионерском сквере на Вагонке построят велосипедную дорожку, стадион для мини-футбола и установят тренажёры для воркаута.

Напомним, в феврале администрация города попросила тагильчан поучаствовать в выборе тех общественных территорий, которые обновят в 2020 году на федеральные средства. Опрос проводится на официальном сайте города и в сообществах мэрии в соцсетях.