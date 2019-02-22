«Подсветка фонтана, сцена для жителей и аттракционы». Реконструкция пяти дворов и Пионерского сквера в Нижнем Тагиле начнётся в мае

Реконструкция пяти дворов, Пионерского сквера по улице Ильича и Центра семейного отдыха в ТОС «Пограничный» начнётся уже в мае. До конца апреля определятся компании-подрядчики, которые и будут благоустраивать утверждённые свердловским министерством энергетики и ЖКХ территории. В перечень, напомним, вошли дворы на Вязовской, 37, Газетной, 41, Красных Зорь, 1, Нижней Черепанова, 9, а также объединённая площадка в квадрате улиц Ленина, Мира, Октябрьской революции и Карла Маркса. На реализацию последнего проекта выделят более 42 млн рублей.

В Пионерском сквере установят детские игровые и спортивные площадки, аттракционы и скамейки. В конструкции чаши фонтана предусмотрена композиция «Лягушка», воссоздающая облик сооружения 1951 года постройки.

«Есть интересные архитектурные решения, — отметил сегодня на совещании в мэрии по формированию комфортной городской среды глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. — Мы скверу Пионерскому возвращаем тот старый облик, который был ещё в ранний советский период. В фонтан добавляем элементы подсветки, это должно его украсить. Честно говоря, мы такого ещё не делали здесь никогда, в Театральном сквере у нас с подсветкой сделан фонтан немножко в другом формате. Это будет такой уютный уголок на Вагонке, с полем, с детскими площадками».

На все работы из областного бюджета в этом году будет выделено 217 млн рублей. До 1 ноября всё должно быть завершено.

«Интересный вариант получается с ТОС “Пограничный”. Это один из самых активных ТОСов, которые в нашем городе присутствуют. У меня всегда вызывают уважение люди, которые с такой активностью заинтересованы в реализации проекта. Когда каждый элемент, каждое дерево проходит бурное обсуждение, жители выбирают его сами. Они настоятельно рекомендовали сделать сцену, вот настолько дружный коллектив там проживает, будут проводить мероприятия. Не сомневаюсь, что это место станет культовым», — добавил Владислав Пинаев.

В прошлом году в Нижнем Тагиле по федеральной программе было профинансировано строительство парка «Народный» и девяти дворов. Некоторые жители остались недовольны качеством выполненных работ. Они выкладывали в социальных сетях видеоролики, в которых указывали на плохо закреплённые детские качели и спортивное оборудование, неаккуратно уложенные плитку и поребрики.

«Всегда будет кто-то недоволен, — сказал АН “Между строк” Владислав Пинаев. — Я выезжал на момент начала работ, во время проведения работ, их окончания. Большинство людей всё устраивает, но невозможно всех жителей многоквартирного дома на 100% удовлетворить. Это жизнь. Есть категория людей, которые постоянно всем недовольны, неважно, хорошо ты сделал или плохо. Есть на самом деле замечания конструктивные. С точки зрения приёмки строительных работ это всё проходит, Служба заказчика городского хозяйства принимает эти работы. Наверное, где-то хотелось бы [получить объект] без изъянов, более качественную землю... Мы над этим работаем».

Напомним, в феврале администрация города попросила тагильчан поучаствовать в выборе тех общественных территорий, которые обновят в 2020 году на федеральные средства. Опрос проводится на официальном сайте города и в сообществах мэрии в соцсетях.